В Генпрокуратуре России состоится расширенное заседание коллегии. Оценку работе контролирующей организации даст президент России. По информации пресс-службы Кремля, одна из магистральных тем — борьба с неправомерным давлением на бизнес со стороны силовых структур.

В Генпрокуратуре России состоится расширенное заседание коллегии. Оценку работе контролирующей организации даст президент России. По информации пресс-службы Кремля, одна из магистральных тем — борьба с неправомерным давлением на бизнес со стороны силовых структур. Ранее Владимир Путин затронул ее в Послании Федеральному Собранию и подчеркнул: чтобы быстро реагировать на жалобы, нужно создавать цифровую платформу.У бизнес-леди из Калининграда Татьяны Поповой визит сотрудников МВД теперь вызывает ужас. Четверо полицейских под надуманным предлогом пришли в ее магазин и забрали несколько мешков с украшениями из янтаря. Прихватили и выручку — 12 тысяч долларов."Сломали окно, сломали видеокамеры, — перечисляет женщина. – Они обворовывали очень многих людей до меня. Просто люди боялись за себя и своих близких, поскольку это сотрудники полиции, и никуда не писали".После обращения в прокуратуру к делу подключилось и Управление собственной безопасности. Полицейских задержали."По результатам прокурорской проверки следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ "Воспрепятствование предпринимательской деятельности", — сообщил прокурор Калининграда Дмитрий Бурко.История из Сургута. Тут в беду попал владелец штрафстоянки Денис Сосов. К нему на предприятие наведались спецназовцы. Изъяли документы, повредили технику, сломали систему видеонаблюдения и исчезли. Бизнес встал. Когда коммерсант обратился к журналистам и в дело вмешалась прокуратура, изъятое вернули."Прокуратурой Сургутского района организована проверка по сообщению СМИ о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов на территории этой штрафной стоянки", — пояснил прокурор Сургутского района ХМАО Андрей Горобченко.Защита бизнеса сегодня — одна из главных задач Генеральной прокуратуры. Об этом не раз говорил президент. За прошедший год прокуроры выявили 181 тысячу фактов нарушения прав предпринимателей.Яркий пример чиновничьего произвола: ленинградскую лесозаготовительную фирму "Альфа" Сергея Рынжи долгое время, что называется, "кошмарили" лесничие."В 2016-2017 годах в отношении нашей компании было составлено около 160 незаконных протоколов. Мы были вынуждены обратиться в прокуратуру Ленинградской области", — рассказал генеральный директор лесозаготовительной компании Сергей Рынжа.Протоколы были незаконными, против главного лесничего возбудили уголовное дело о халатности.Помогают прокуроры и взыскивать долги, в том числе, с государства. Например, когда добросовестным коммерсантам, выигравшим тендер, чиновники почему-то не хотят платить. Так, в Ярославской области за прошлый год удалось вернуть огромную сумму."Прокуратура области на постоянной основе занимается защитой прав предпринимателей, в том числе, содействует погашению задолженности перед ними по государственным и муниципальным контрактам. Всего по мерам прокурорского реагирования было погашено в 2018 году более миллиарда задолженности", — сообщила исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Ярославской области Ольга Дарина.Всего же за несколько лет прокуроры добились выплаты бизнесменам около 120 миллиардов рублей. Следят в надзорном ведомстве и за коллегами из контролирующих органов, которые слишком часто ходят к бизнесменам с проверками. Ну, а для тех, кому помощь нужна прямо сейчас, Генпрокуратура запустила специальный онлайн-сервис "Эфир". Трансляции идут постоянно. Во время них прокуроры отвечают на вопросы граждан и помогают решать проблемы в реальном времени.