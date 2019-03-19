Игрок обороны футбольной сборной Франции и мадридского Реала Рафаэль Варан не исключает, что нынешний сезон станет для него последним в Королевском клубе. Чемпион мира 2018 года считает, что перед ним стоят новые вызовы, несмотря на возвращение тренера Зинедина Зидана.

Игрок обороны футбольной сборной Франции и мадридского "Реала" Рафаэль Варан не исключает, что нынешний сезон станет для него последним в "Королевском клубе". Чемпион мира 2018 года считает, что перед ним стоят новые вызовы, несмотря на возвращение тренера Зинедина Зидана.Варан подчеркивает, что нет никакой "криминальной причины" его возможного ухода, а с соотечественником Зиданом у него отличные отношения, сообщает французское издание L’Equipe. Но француз считает, что его цикл в "Реале" подошел к концу и 14 выигранных трофеев – это хороший итог 8 сезонов в Мадриде.При этом инсайдеры отмечают, что 25-летний Варан еще не принял окончательного решения по поводу своего будущего, поскольку изучает все потенциальные варианты перехода. Главным претендентом на оборонца считает английский "Манчестер Юнайтед", который следит за ним уже 10 лет. Но есть вероятность, что Зидану удастся убедить Варана остаться.Если же француз все-таки найдет для себя подходящий вариант продолжения карьеры, то обойдется потенциальному покупателю в сумму от 100 до 150 млн евро в зависимости от бонусов, которые могут быть прописаны в новом контракте.