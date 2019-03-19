Голландский Утрехт приходит в себя после стрельбы в трамвае, где три человека были убиты и девять ранены. Нападавший задержан. Это 37-летний рецидивист, которого ранее уже задерживали за связи с группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

Голландский Утрехт приходит в себя после стрельбы в трамвае, где три человека были убиты и девять ранены. Нападавший задержан. Это 37-летний рецидивист, которого ранее уже задерживали за связи с группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).Послужной список предполагаемого убийцы весьма внушительный. За последние семь лет 37-летнего выходца из Турции Гёкмена Таныша обвиняли в грабеже, пьяном вождении, попытке убийства и изнасиловании женщины, на много лет его старше. Он употреблял кокаин и был психически нестабилен, уверяют те, кто его знал лично. Мотивом могла стать семейная ссора, пишут СМИ. Впрочем, полиция пока не исключает ни одну из версий."Без подробного анализа инцидента, по первым идентифицированным фактам, заявлениям, которые были сделаны, и уликам, которые мы нашли, можно делать вывод о наличии террористических мотивов преступления. Конечно, мы не можем исключать и другие версии", — говорит Рутгер Юкен, представитель прокуратуры Нидерландов.Около 11 утра звуки выстрелов раздались в трамвае на юге города."Я был в трамвае. Кондуктор использовал аварийный тормоз. Я думал, что это произошло случайно. Выглянул в окно и увидел кого-то лежащего рядом с трамваем. Женщина просто лежала в том месте", — сообщает очевидец.Пассажиры бросились ей помогать, тогда нападавший стал стрелять из автомата уже по ним. Три человека убиты, несколько ранены, часть из них в тяжелом состоянии.Такие происшествия редкость; следователи работали весь день, прочесывая каждый сантиметр. Главная улика — записи камер наблюдения, которые установлены внутри трамвая."Нам удалось довольно быстро обнаружить его машину, в которой он скрылся с места нападения. В итоге мы его арестовали", — заявляет Ферда Граппергаус, министр юстиции.Его искали по всему городу, ввели пятый, наивысший уровень террористической опасности. Закрыли школы, университеты, магазины, под особую охрану взяли госучреждения, вокзалы, аэропорты и мечети.Политические партии прервали свою агитацию в преддверии выборов в советы провинций, которые должны состояться завтра. Этот инцидент, считают эксперты, может повлиять на расстановку сил; многое зависит от того, как квалифицирует расстрел в трамвае голландская полиция.