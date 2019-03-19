Телеканал RT усилил меры безопасности своей парижской редакции и обратился в полицию в связи с угрозами. По словам Маргариты Симоньян, руководитель французского канала RT Ксения Федорова получила письмо с угрозами смерти и оскорблениями.

Сотрудники редакции телеканала Russia Today во Франции получают угрозы. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила на своей странице в Twitter.По ее словам, угрозы поступили в адрес руководителя французского канала RT Ксении Федоровой. "Передайте Ксении Федоровой, что она мертва, это просто вопрос времени. Ее судьба решена, точно так же, как и ваших дерьмовых журналистов", — говорилось в письме.Еще два письма с угрозами и оскорблениями поступили на адреса RT France. Потом неизвестный позвонил на ресепшен, говорил "что-то про Сталина, чтобы мы убирались из Франции и что Европарламент не хочет нас видеть и слышать", рассказала Симоньян.В связи с угрозами телеканал усилил меры безопасности своей парижской редакции и обратился в полицию."Что там про гнетущую атмосферу ненависти?" – спросила Симоньян.