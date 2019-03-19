На новое общественное пространство банально не хватает денег

На новое общественное пространство банально не хватает денегОсенью прошлого года владимирцам презентовали проект реконструкции парка «Добросельский», который с каждым годом становится похож на место из фильма ужасов. В мэрии же хотели превратить некогда красивую территорию в пространство, где можно заниматься спортом, отдыхать с детьми, смотреть фильмы на открытом воздухе и много другое.По оценкам специалистов, реконструкция парка будет стоить не меньше 200 миллионов рублей. Даже федеральная программа «Формирование комфортной среды» не поможет справиться с таким большим проектом. Так что на новое общественное пространство банально не хватает денег.Частями восстанавливать парк тоже не будут, так как парк может превратиться в долгострой.«Мы посовещались со специалистами и пришли к выводу, что делать реконструкцию частями не стоит, - рассказал начальник пресс-службы городской администрации Александр Карпилович. - Иначе, мы сделаем одну часть, и пока будем ждать денег на следующие, она уже придет в негодность».