Медицинский штаб футбольной сборной России сообщил, что после специализированного обследования полузащитника Спартака и национальной команды Романа Зобнина стало понятно, что его травма, полученная в игре с Зенитом, слишком серьезна: подтвержден перелом правой руки.

Медицинский штаб футбольной сборной России сообщил, что после специализированного обследования полузащитника "Спартака" и национальной команды Романа Зобнина стало понятно, что его травма, полученная в игре с "Зенитом", слишком серьезна: подтвержден перелом правой руки.Хавбек, который прибыл в расположение сборной накануне матчей с командами Бельгии и Казахстана, прошел медицинское обследование, сообщает Twitter национальной команды, которое показало невозможность контактной физической борьбы и нагрузки на правую руку.Роман Зобнин остаётся в Москве.Во время матча против "Зенита" Роман Зобнин получил травму кисти.Во время выполнения дообследования, выполненного в сборной, у него был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти. 1/2 pic.twitter.com/OntPn1BFuV— Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.У Зобнина диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти, и он не поедет на матч квалификации Евро-2020 против команды Бельгии. Мало того, медики считают, что футболисту придется перенести специализированную операцию на травмированной руке.