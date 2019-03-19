Футболист туринского Ювентуса Криштиану Роналду перед тем, как впервые после долгого перерыва прибыть в расположение сборной Португалии, успел слетать в Испанию на промо-мероприятие. Португалец в Мадриде открыл новую клинику по трансплантации волос.

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перед тем, как впервые после долгого перерыва прибыть в расположение сборной Португалии, успел слетать в Испанию на промо-мероприятие. Португалец в Мадриде открыл новую клинику по трансплантации волос.Теперь свои интересы в индустрии медицины и красоты Роналду решил вывести за пределы родной Португалии, где у него уже есть с десяток клиник, сообщает "Россия 24". На самом мероприятии футболист заявил, что помимо футбола он увлечен здоровьем, технологиями и исследованиями в области пересадки волос. По признанию Роналду, для него эта сфера является именно тем, куда он хочет вкладываться.Напомним, что накануне Роналду принял решение вернуться в состав сборной Португалии впервые после чемпионата мира в России. Команде с Пиренейского полуострова предстоит провести два матча в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" против команд Украины и Сербии.