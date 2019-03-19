«День скидок и подарков» прошел в гипермаркете «Глобус»

«День скидок и подарков» прошел в гипермаркете «Глобус»«Ростелеком» провел «День скидок и подарков» в гипермаркете «Глобус». В интерактивной демозоне компания знакомила гостей с цифровыми сервисами «Видеонаблюдение» и «Умный дом», а также с сезонными предложениями «Интерактивного ТВ» и мобильной связи. Кроме того, на территории гипермаркета цифровой провайдер развернул бесшорвное покрытие Wi-Fi, чтобы в День торговли покупатели могли бесплатно воспользоваться высокоскоротным интернетом от ведущего цифрового провайдера.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Интерактивная зона «Ростелекома» в «Глобусе» позволила в комфортной для посетителей обстановке, без отрыва от основных дел, рассказать владимирцам о наших возможностях. Современные реалии таковы, что многим важно иметь возможность присмотреть за имуществом, детьми или пожилыми членами семьи. Поэтому основной интерес гостей демозоны достался сервису «Видеонаблюдения». Главное, что наше решение надёжно, интуитивно в использовании, а камеры очень легко установить».С помощью услуги «Видеонаблюдение» абонент «Ростелекома» может из любой точки мира круглосуточно следить за тем, что происходит дома в его отсутствие. Интеллектуальный сервис видеоконтроля позволяет оперативно получать уведомления о происходящем. Услуга полезна тем, кто оставляет своего ребёнка с няней, в чьей квартире идет ремонт, кто часто путешествует, ездит в командировки или имеет домашних животных.Справиться с установкой камеры и выбрать нужный режим работы пользователь может самостоятельно: специальные навыки для этого не нужны.Получить дополнительную информацию или подключить услуги «Ростелекома» можно в салонах связи компании, на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.