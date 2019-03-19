Матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между командами Бельгии и России обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Встреча состоится в четверг, 21 марта, в бельгийском Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна.

Матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между командами Бельгии и России обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Встреча состоится в четверг, 21 марта, в бельгийском Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна.Помощниками главного арбитра на бровке станут Октавиан Шовре и Себастьян Георге, резервным рефери будет Себастьян Колцеску, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Для Хацегана этот матч сборной России станет вторым в карьере – в 2018 году он уже судил игру россиян против команды Турции. Тогда встреча завершилась ничьей (1:1).Кроме того, румын работал на играх российских клубов в еврокубках. Так, московский ЦСКА при нем одержал победу над мадридским "Реалом" (1:0) в рамках Лиги чемпионов, а вот санкт-петербургский "Зенит" уступил немецкому "Лейпцигу" (1:2) в Лиге Европы.