За последнюю неделю в Санкт-Петербурге были эвакуированы более ста рыбаков, которые вышли на лед, чтобы поймать рыбу. Сотрудники МЧС утверждают, что с каждым днем это занятие становится все более опасным.

За последнюю неделю в Санкт-Петербурге были эвакуированы более ста рыбаков, которые вышли на лед, чтобы поймать рыбу. Сотрудники МЧС утверждают, что с каждым днем это занятие становится все более опасным.У петербургских спасателей начался сезонный аврал. Весеннее тепло постепенно приходит в город, и температура воды в реках поднимается до 3 градусов тепла. За последнее время сотрудники МЧС спасли несколько десятков рыбаков, которые решили выйти в такую погоду на лед.Специалисты рекомендуют любителям рыбной ловли держаться ближе к берегу. Они напоминают, что без специального гидрокостюма человек может провести в воде не больше десяти минут. Однако не все рыбаки готовы отказаться от любимого занятия в удачную пору, когда у рыбы начинается нерест, передает .