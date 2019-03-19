Актер Владимир Зеленский не может быть президентом Незалежной, поскольку не является этническим украинцем. Об этом заявил один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский.

Актер Владимир Зеленский не может быть президентом Незалежной, поскольку не является этническим украинцем. Об этом заявил один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский.По словам радикала, главой государства может бытьисключительно украинец, живущий национальными архетипами и использующий вповседневном общении мову. Зеленский, полагает Корчинский, этим критериям несоответствует.Националист отметил, что представители других этносом могутзанимать высокие должности в стране, но президент – это национальный символ, ион должен быть этническим украинцем. "Как должен быть у нас украинскийнациональный флаг, не флаг Израиля, Казахстана, а флаг Украины", -высказался радикал в интервью изданию "Апостроф".Зеленский, уверен Корчинский, не любит мову и не являетсяэтническим украинцем. А раз так, подчеркнул националист, занимать главныйгосударственный пост он не может.По словам националиста, актер ничего не держит в Незалежной,он может занимать какой угодно пост и где угодно. "Если Путинпо-настоящему заинтересует , то он под него ляжет", -резюмировал Корчинский.Актер пока занимает первую строчку в предвыборном рейтинге.За менее чем две недели до выборов президента Украины – 2019 социологификсируют рейтинг Зеленского на уровне 25-27%.Впрочем, главный фактор успеха политика в нынешнейНезалежной – поддержка американцами. А в Вашингтоне оказывать помощьне хотят, уверены эксперты. Аналитики полагают, что для США юморист – темнаялошадка, ожидать от которой можно чего угодно.