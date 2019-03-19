Актер Владимир Зеленский не может быть президентом Незалежной, поскольку не является этническим украинцем. Об этом заявил один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский.
Актер Владимир Зеленский не может быть президентом Незалежной, поскольку не является этническим украинцем. Об этом заявил один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский.
По словам радикала, главой государства может быть
исключительно украинец, живущий национальными архетипами и использующий в
повседневном общении мову. Зеленский, полагает Корчинский, этим критериям не
соответствует.
Националист отметил, что представители других этносом могут
занимать высокие должности в стране, но президент – это национальный символ, и
он должен быть этническим украинцем. "Как должен быть у нас украинский
национальный флаг, не флаг Израиля, Казахстана, а флаг Украины", -
высказался радикал в интервью изданию "Апостроф".
Зеленский, уверен Корчинский, не любит мову и не является
этническим украинцем. А раз так, подчеркнул националист, занимать главный
государственный пост он не может.
По словам националиста, актер ничего не держит в Незалежной,
он может занимать какой угодно пост и где угодно. "Если Путин
по-настоящему заинтересует , то он под него ляжет", -
резюмировал Корчинский.
Актер пока занимает первую строчку в предвыборном рейтинге.
За менее чем две недели до выборов президента Украины – 2019 социологи
фиксируют рейтинг Зеленского на уровне 25-27%.
Впрочем, главный фактор успеха политика в нынешней
Незалежной – поддержка американцами. А в Вашингтоне оказывать помощь
не хотят, уверены эксперты. Аналитики полагают, что для США юморист – темная
лошадка, ожидать от которой можно чего угодно.