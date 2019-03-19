Известный американский актер Сильвестр Сталлоне, которого прославила роль профессионального боксера Рокки Бальбоа, высказался по поводу поединка бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Он советует ирландцу отбросить высокомерие.

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне, которого прославила роль профессионального боксера Рокки Бальбоа, высказался по поводу поединка бойцов смешанных единоборств в лиге UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Он советует ирландцу отбросить высокомерие."Мое мнение – Конор проиграл потому, что был слишком высокомерен, — цитирует Сталлоне портал TMZ.Com. – Он был слишком горделив и даже обижен. Момент, когда Хабиб сбил его с ног тем ударом... Зачем ты опускаешь руки, когда нужно защищаться? Мне кажется, у Макгрегора просто не было плана "В" на случай, если что-то пойдет не так".По мнению артиста, если Магрегор не возьмет реванш у Нурмагомедова, то это будет преследовать его всю жизнь: "Сейчас Конор на перепутье. Поражение в главном бою года, скандалы, аресты... А публика только и ищет повода, чтобы растоптать его"."Какой совет дам Конору? Улыбаться. Когда на твоем лице улыбка, люди не могут критиковать тебя. Но еще ему нужно сказать себе: "Я должен сделать это. Должен победить парня, который кажется неуязвимым", – сказал Сталлоне.