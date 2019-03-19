После того, как Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о своем расставании, интерес общественности к ним только возрос. Пара же подкинула новый повод для обсуждений.

После того, как Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о своем расставании, интерес общественности к ним только возрос. Пара же подкинула новый повод для обсуждений.С конца прошлого года начали муссироваться слухи о том, что семейная лодка Ксении Собчак и Максима Виторгана потонула в результате шторма по имени Константин Богомолов. Слухи о том, что гламурная блондинка увлеклась модным режиссером, появились на фоне заметного охлаждения супругов: Ксения и Максим перестали вместе выходить в свет и публиковать общие фотографии в соцсетях.Лишь в начале марта Собчак и Виторган признались, что расстались. "Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители", – выложили одну и ту же запись у себя в Instagram супруги (возможно, уже бывшие, потому что оба не носят обручальных колец).Тем не менее, и Максим Виторган подкинули новый повод для обсуждений. Скандально известная телеведущая вместе с их сыном Платоном неожиданно приехала на репетицию спектакля, который ставит артист. Об этом сообщила сама блондинка, опубликовав фото в Stories. Отметим, что краткое воссоединение пары вполне закономерно.В откровенном интервью Лере Кудрявцевой отметила, что со всеми своими бывшими любовниками неизменно сохраняла хорошие отношения. С одним из них, по ее словам, она до сих пор общается. Что касается Максима Виторгана, то, по мнению Ксении, он навсегда останется для нее родным человеком, так как является отцом Платона.