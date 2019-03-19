В Турции сварен завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции Турецкого потока. Он символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море.

В Турции сварен завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции "Турецкого потока". Он символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море, передает "Интерфакс".Как сообщил оператор строительства газопровода, нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра после проверки сварного шва. Эта операция была проведена на обеих нитках в российских водах в январе-феврале 2019 года и завершена у побережья Турции в текущем году.После завершения операции надводного захлеста специалисты осуществили соединение участка берегового примыкания в России у Анапы с приемным терминалом у н. п. Кыйыкей в турецком регионе Фракия.Полностью готовы к началу к эксплуатации компрессорная станция "Русская", которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России.Начало эксплуатации нового газопровода намечено на конец 2019 года.