В Турции сварен завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции Турецкого потока. Он символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море.
В Турции сварен завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции "Турецкого потока". Он символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море, передает "Интерфакс".
Как сообщил оператор строительства газопровода, нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра после проверки сварного шва. Эта операция была проведена на обеих нитках в российских водах в январе-феврале 2019 года и завершена у побережья Турции в текущем году.
После завершения операции надводного захлеста специалисты осуществили соединение участка берегового примыкания в России у Анапы с приемным терминалом у н. п. Кыйыкей в турецком регионе Фракия.
Полностью готовы к началу к эксплуатации компрессорная станция "Русская", которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России.
Начало эксплуатации нового газопровода намечено на конец 2019 года.