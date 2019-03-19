В момент, когда продавец отвлекся, злоумышленник открыл витрину и похитил украшения...
Сотрудники Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий.
В полицию поступило заявление от директора одного из сетевых ювелирных магазинов, расположенного на улице Маршала Бирюзова, о том, что из помещения похищено 43 ювелирных изделия. Ущерб составил более 670 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина. Как выяснилось, в момент, когда продавец отвлекся, злоумышленник открыл витрину и похитил украшения. Похищенное подозреваемый успел продать.
По данному факту Следственны отделением Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по СЗАО
(499) 192-59-56