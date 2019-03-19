В момент, когда продавец отвлекся, злоумышленник открыл витрину и похитил украшения...

Сотрудники Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий.В полицию поступило заявление от директора одного из сетевых ювелирных магазинов, расположенного на улице Маршала Бирюзова, о том, что из помещения похищено 43 ювелирных изделия. Ущерб составил более 670 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина. Как выяснилось, в момент, когда продавец отвлекся, злоумышленник открыл витрину и похитил украшения. Похищенное подозреваемый успел продать.По данному факту Следственны отделением Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56