Потерпевший сообщил, что оставил свой велосипед в межквартирном холле, а спустя некоторое время обнаружил его пропажу...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали 31-летнего приезжего, подозреваемого в кражах велосипедов.В территориальный отдел полиции обратился 37-летний москвич. Он сообщил, что оставил свой велосипедстоимостью 350 тысяч рублей в межквартирном холле в одном из домов на Краснобогатырской улице, а спустя некоторое время обнаружил его пропажу.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Космонавтов. Похищенное имущество изъято.Также сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к совершению аналогичного противоправного деяния. Подозреваемый похитил велосипед стоимостью более 100 тысяч рублей с лестничной площадки жилого дома на Наримановской улице. Похищенное изъято.По данным фактам следствием ОМВД по району Богородское возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73