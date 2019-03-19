Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта Борей опубликовало Министерство обороны РФ. Видно, правда, на этих кадрах немного: ракетоносец сначала просто дрейфует где-то в море, потом набирает ход.

Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ. Видно, правда, на этих кадрах немного: ракетоносец сначала просто дрейфует где-то в море, потом набирает ход.Ранее 18 марта командующий Северным флотом Николай Евменов рассказал, что один модернизированный "Борей-А", "Князь Владимир", встанет на боевое дежурство уже в 2019 году. АПЛ этого проекта вместе с многоцелевыми субмаринами "Ясень-М" станут основой отечественного подводного флота через 15-20 лет.Напомним, 19 марта исполнилось 113 лет российским подводным силам. С профессиональным праздником экипажи субмарин поздравил командующий ВМФ РФ Владимир Королев. Военачальник напомнил, что в годы Великой Отечественной войны советские моряки-подводники совершили более 1200 походов, пустили на дно свыше 100 боевых кораблей и около 300 транспортов противника.