Голландской полицией задержан третий подозреваемый в связи со стрельбой в трамвае в Утрехте, в результате которой погибли три человека.

Голландской полицией задержан третий подозреваемый в связи со стрельбой в трамвае в Утрехте, в результате которой погибли три человека, передает ТАСС.По данным местных СМИ, открывший стрельбу Гёкмен Таныш две недели назад еще находился в заключении. Он был фигурантом трех дел: о краже велосипеда, грабеже и изнасиловании. По некоторым данным, он имел психологические проблемы и употреблял наркотики.В понедельник в результате нападения погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.Пока неизвестно, какими мотивами руководствовался Гёкмен Таныш. Полиция не исключает, что нападавший имел террористические цели, но есть версия, что на преступления его толкнули семейные причины.Во вторник на всех государственных зданиях приспущены флаги в знак уважения к погибшим и их родственникам.Распоряжение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте касается также муниципалитетов, провинций и дипломатических представительств Нидерландов за рубежом.