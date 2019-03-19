Суздальфест, почти четверть века собирающий цвет российской анимации, объявил призеров. Достойных работ оказалось так много, что призов жюри выдало десятка полтора, среди которых — за изысканное художественное решение (Три сестры Светланы Андрияновой).

"Суздальфест", почти четверть века собирающий цвет российской анимации, объявил призеров. Достойных работ оказалось так много, что призов жюри выдало десятка полтора, среди которых — за "изысканное художественное решение" ("Три сестры" Светланы Андрияновой), за "страстность" ("Митина любовь" Светланы Филипповой), за "парадоксальность и остроумие" ("Кто такой Кракозябрик?" Алексея Игнатов), "за поэзию в работе синоптиков" ("Сколько вести облако?" Нины Бисяриной), "за оптимизм и хорошее настроение" ("Урок плавания" Татьяны Окружновой). Целая группа студентов удостоилась награды "за многообещающий и остроумный старт нового поколения кукольников" ("Десять этюдов в черном" Татьяны Кузнецовой, Маши Серебряковой, Николая Шакина, Веры Павловой, Иры Мироновой, Наташи Чингиной, Ольги Федоровой, Киры Вишняковой, Маши Бондарь, Вари Бададгуловой).Семиминутный фильм Натальи Мирзоян "Пять минут до моря" отметили как один из лучших и члены жюри, с формулировкой "за способность удержать мгновение", и все анимационное сообщество.Мама заставляет дочку сделать передышку между купаниями в море, и эти пять минут перерыва кажутся вечностью для маленькой девочки. Она разглядывает соседей по пляжу, для которых те же пять минут протекают по-разному, но заполнены ожиданием своего моря. Фильм рассказывает про короткий момент из детства, вольно или невольно сравнивая его со старостью.Гран-при достался российско-немецкой короткометражке "Узы". Дина Великовская — призер Суздальского фестиваля рисовала героев 3D-ручкой. Эту экспериментальную технику придумала она сама: "Нарисованные персонажи будут отбрасывать тень и существовать в объемном пространстве".Существует крепкая связь между родителями и детьми. Героиня фильма "Узы" – молодая девушка – покидает родительский дом, чтобы повидать мир. Но мир ее родителей так крепко связан с ней, что уезжая, девушка ставит его под угрозу. Оказывается, что эта связь может быть разрушительной.Награду за лучший полнометражный фильм получила лента "Три богатыря и наследница престола" Константина Бронзита.Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача – кто это может быть? Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное – родственницу, племянницу Забаву.Кроме того, "Созмультфильм" провел питчинг и из сорока пяти присланных работ, две взял в разработку. "Мы выбрали очень разные проекты: "Эй!" — это обучающий сериал, "Пип и Поля" — скорее развлекательный, однако, в нем показана модель игры и ее принятия как ценной вещи. Играть – не менее важно, чем получить какое-то точное знание об этом мире", — отметил директор Киностудии "Союзмультфильм" Машковцев.