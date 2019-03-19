Талант, согревающий добром - так называется конкурс, который придумала 12-летняя девочка, чтобы поддержать одаренных детей из приютов. Они пишут стихи и песни на темы, которые волнуют больше всего — любовь, дружба, семья.

"Талант, согревающий добром" — так называется конкурс, который придумала 12-летняя девочка, чтобы поддержать одаренных детей из приютов. Они пишут стихи и песни на темы, которые волнуют больше всего — любовь, дружба, семья. Песни победителей конкурса запишут в студии и опубликуют в социальных сетях.Этот конкурс придумала московская школьница Александрия Лаптева. 12-летняя актриса, певица и самый юный общественный деятель России. Она ни раз встречалась с воспитанниками детских домов и приютов, и поняла как много среди них талантов. Девочка решила помочь одаренным сверстникам воплотить мечты.В проекте участвуют дети из детских домов, из интернатов, из неполноценных семей, мы хотим поддержать их, чтобы публика их узнала, — говорит автор идеи конкурса "Талант, согревающий добром" Александрия Лаптева.Заявки на конкурс приходили из разных регионов России. 200 текстов от поэтов-песенников в возрасте от 10 до 25 лет. О любви, подростковых переживаниях, о родителях и о дружбе. Алена Вербицкая — одна из лауреатов. Школьница из Ростовской области. Поэзией занимается всего год и уже победа: "Моя мама мне рассказывала о моей прабабушке. Это важно сохранять связь поколений".Все тексты участников конкурса опубликованы в специальном сборнике. Его разошлют по всей стране — в библиотеки и в детские социальные учреждения. Тираж — несколько тысяч экземпляров. Вот уж действительно мечта любого молодого поэта. Стихи трех победителей станут песнями. Композиции исполнит Александрия Лаптева — идейный вдохновитель конкурса. Говорит, работа кипит вовсю."Записывали позавчера песню 7 часов, очень старалась я, чтобы сохранить стиль автора, записываем с лучшим композитором, с лучшим звукорежиссером", — говорит Александра.Все три песни совсем скоро можно будет услышать в социальных сетях и на концертах. Исполнительница не исключает, что композициями на стихи талантливых детей и подростков заинтересуются и радиостанции.