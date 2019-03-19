Талант, согревающий добром - так называется конкурс, который придумала 12-летняя девочка, чтобы поддержать одаренных детей из приютов. Они пишут стихи и песни на темы, которые волнуют больше всего — любовь, дружба, семья.
"Талант, согревающий добром" — так называется конкурс, который придумала 12-летняя девочка, чтобы поддержать одаренных детей из приютов. Они пишут стихи и песни на темы, которые волнуют больше всего — любовь, дружба, семья. Песни победителей конкурса запишут в студии и опубликуют в социальных сетях.
Этот конкурс придумала московская школьница Александрия Лаптева. 12-летняя актриса, певица и самый юный общественный деятель России. Она ни раз встречалась с воспитанниками детских домов и приютов, и поняла как много среди них талантов. Девочка решила помочь одаренным сверстникам воплотить мечты.
В проекте участвуют дети из детских домов, из интернатов, из неполноценных семей, мы хотим поддержать их, чтобы публика их узнала, — говорит автор идеи конкурса "Талант, согревающий добром" Александрия Лаптева.
Заявки на конкурс приходили из разных регионов России. 200 текстов от поэтов-песенников в возрасте от 10 до 25 лет. О любви, подростковых переживаниях, о родителях и о дружбе. Алена Вербицкая — одна из лауреатов. Школьница из Ростовской области. Поэзией занимается всего год и уже победа: "Моя мама мне рассказывала о моей прабабушке. Это важно сохранять связь поколений".
Все тексты участников конкурса опубликованы в специальном сборнике. Его разошлют по всей стране — в библиотеки и в детские социальные учреждения. Тираж — несколько тысяч экземпляров. Вот уж действительно мечта любого молодого поэта. Стихи трех победителей станут песнями. Композиции исполнит Александрия Лаптева — идейный вдохновитель конкурса. Говорит, работа кипит вовсю.
"Записывали позавчера песню 7 часов, очень старалась я, чтобы сохранить стиль автора, записываем с лучшим композитором, с лучшим звукорежиссером", — говорит Александра.
Все три песни совсем скоро можно будет услышать в социальных сетях и на концертах. Исполнительница не исключает, что композициями на стихи талантливых детей и подростков заинтересуются и радиостанции.