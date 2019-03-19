Кандидат в президенты Украины попробовала стать ближе к народу. Юлия Тимошенко во время поездки по стране купила ход-дог.

Кандидат в президенты Украины попробоваластать ближе к народу. Юлия Тимошенко во время поездки по стране купилаход-дог.Лидерпартии "Батькивщина" опубликовала видео с покупкой сосиски на своей страницев Instagram. Юлия Тимошенко приобрела фаст-фуд на автозаправкев Донецкой области.Такимобразом политик, очевидно, хотела показать свою близость к народу,сообщает . "Любимый хот-дог на заправке", —подписала публикацию Юлия Тимошенко.Накадрах ролика видно, что политик собирается укусить сочную горячую сосиску, но,видимо, стесняется это сделать перед камерами. Юлия Тимошенко все-такинаклонила голову и лизнула хит-дог, попытавшись это скрыть. Подписчики отметилизастенчивость депутата Рады и признались, что тоже любят есть вредное.Материал дополняется