Кандидат в президенты Украины попробовала
стать ближе к народу. Юлия Тимошенко во время поездки по стране купила
ход-дог.
Кандидат в президенты Украины попробовала
стать ближе к народу. Юлия Тимошенко во время поездки по стране купила
ход-дог.
Лидер
партии "Батькивщина" опубликовала видео с покупкой сосиски на своей странице
в Instagram. Юлия Тимошенко приобрела фаст-фуд на автозаправке
в Донецкой области.
Таким
образом политик, очевидно, хотела показать свою близость к народу,
сообщает . "Любимый хот-дог на заправке", —
подписала публикацию Юлия Тимошенко.
На
кадрах ролика видно, что политик собирается укусить сочную горячую сосиску, но,
видимо, стесняется это сделать перед камерами. Юлия Тимошенко все-таки
наклонила голову и лизнула хит-дог, попытавшись это скрыть. Подписчики отметили
застенчивость депутата Рады и признались, что тоже любят есть вредное.
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