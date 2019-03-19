Футболист питерского Зенита Александр Кокорин, который находится в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, отпраздновал 28-й день рождения. Родители игрока и его адвокат Андрей Ромашов навестили его, угостив чаем и пирожными. Торты были переданы в посылке.

Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, который находится в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, отпраздновал 28-й день рождения. Родители игрока и его адвокат Андрей Ромашов навестили его, угостив чаем и пирожными. Торты были переданы в посылке."Сегодня Александру исполнилось 28 лет, — цитирует ТАСС Ромашова. – Мы навестили его в СИЗО, где попили с ним чайку, поели эклерчиков. Торт нам не разрешили ему пронести, но родители передали в посылке несколько тортиков".По сообщению юриста, коллеги Кокорина-старшего по месту пребывания в "Бутырке" и администрация следственного изолятора тоже поздравили спортсмена с днем рождения. В первой половине дня на свидание с новорожденным приехала жена.