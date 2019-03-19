Исследование обстоятельств смерти Юлии Началовой, устроенное телеведущим Андреем Малаховым, возмутило россиян. Шоумена назвали стервятником и трупным червем, без стеснения копающимся в интимных тайнах звезд.

"Исследование" обстоятельств смерти ЮлииНачаловой, устроенное телеведущим Андреем Малаховым, возмутило россиян. Шоуменаназвали стервятником и "трупным червем", без стеснения копающимся винтимных тайнах звезд.Тело известной российской певицы еще непредали земле, а журналисты уже устраивают пляски на костях. Сколько денегнужно Андрею Малахову, чтобы он перестал копаться в чужом белье? – задаютсявопросом разгневанные пользователи Сети."У этих журналюг ни чего святого. Человека еще непредали земле, а они со своими дебильными сенсациями. Сколько нужно им денег?Засунуть это бабло им во все щели , чтобы хватило до конца дней", -возмущаются комментаторы материалов о трагедии Юлии Началовой."Стервятники не дремлют. Все на продажу!", "Очереднаяпляска на чужих страданиях...", "Танцы на костях продолжаются...Уродство!", "Ну это цинизм , Наше телевиденье скатилось ниже плинтуса","Ничего святого...", "Трупный червь", – награждают Малаховаэпитетами пользователи."Может быть, хватит уже мусолить чужое нижнее белье, даеще в ситуации, когда сам человек не в состоянии защитить себя от подобного ковырянияв своей интимной сфере... Интересно, а ее родственники почему не пресекут этуистерию в СМИ ?", – пишет один из комментаторов (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).Шоумен Андрей Малахов анонсировал очередной выпуск"Прямого эфира" на канале "Россия 1", посвященный тому, какумирала 38-летняя . О своем решении рассказать подробностипоследних часов артистки шоумен сообщил в Instagram. Андрей Малахов уточнил:зрители узнают все, что происходило с певицей за день до смерти.Анонс разгневал поклонников . В Сети сразувспомнили, как Малахов ради рейтингов уже поливал грязью певицу. Как-то раз онпригласил на посвященную Началовой передачу свою коллегу Дану Борисову,известную пристрастием к некоторым веществам. А в программе Малахова Борисоваобвинила Юлию Началову в употреблении наркотиков. Позже это заявление былоопровергнуто – но, как говорится, осадок остался.