Исследование обстоятельств смерти Юлии
Началовой, устроенное телеведущим Андреем Малаховым, возмутило россиян. Шоумена
назвали стервятником и трупным червем, без стеснения копающимся в
интимных тайнах звезд.
"Исследование" обстоятельств смерти Юлии
Началовой, устроенное телеведущим Андреем Малаховым, возмутило россиян. Шоумена
назвали стервятником и "трупным червем", без стеснения копающимся в
интимных тайнах звезд.
Тело известной российской певицы еще не
предали земле, а журналисты уже устраивают пляски на костях. Сколько денег
нужно Андрею Малахову, чтобы он перестал копаться в чужом белье? – задаются
вопросом разгневанные пользователи Сети.
"У этих журналюг ни чего святого. Человека еще не
предали земле, а они со своими дебильными сенсациями. Сколько нужно им денег?
Засунуть это бабло им во все щели , чтобы хватило до конца дней", -
возмущаются комментаторы материалов о трагедии Юлии Началовой.
"Стервятники не дремлют. Все на продажу!", "Очередная
пляска на чужих страданиях...", "Танцы на костях продолжаются...
Уродство!", "Ну это цинизм , Наше телевиденье скатилось ниже плинтуса",
"Ничего святого...", "Трупный червь", – награждают Малахова
эпитетами пользователи.
"Может быть, хватит уже мусолить чужое нижнее белье, да
еще в ситуации, когда сам человек не в состоянии защитить себя от подобного ковыряния
в своей интимной сфере... Интересно, а ее родственники почему не пресекут эту
истерию в СМИ ?", – пишет один из комментаторов (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред).
Шоумен Андрей Малахов анонсировал очередной выпуск
"Прямого эфира" на канале "Россия 1", посвященный тому, как
умирала 38-летняя . О своем решении рассказать подробности
последних часов артистки шоумен сообщил в Instagram. Андрей Малахов уточнил:
зрители узнают все, что происходило с певицей за день до смерти.
Анонс разгневал поклонников . В Сети сразу
вспомнили, как Малахов ради рейтингов уже поливал грязью певицу. Как-то раз он
пригласил на посвященную Началовой передачу свою коллегу Дану Борисову,
известную пристрастием к некоторым веществам. А в программе Малахова Борисова
обвинила Юлию Началову в употреблении наркотиков. Позже это заявление было
опровергнуто – но, как говорится, осадок остался.