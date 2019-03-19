Популярная певица объявила о том, что стала сотрудничать с популярным брендом, который занимается изготовлением женских гигиенических средств. Поклонники раскритиковали рекламу и обвинили Ольгу Бузову в том, что за деньги она готова представлять любой продукт.

Популярная певица объявила о том, что стала сотрудничать с популярным брендом, который занимается изготовлением женских гигиенических средств. Поклонники раскритиковали рекламу и обвинили Ольгу Бузову в том, что за деньги она готова представлять любой продукт.Накануне звезда разместила в микроблоге Instagram рекламный ролик, в котором она борется с стереотипами, которые преследуют женщин во время менструации. "Белое не надевать? Обтягивающее не носить? Не танцевать? А я буду! Для меня нет таких дней, когда я готова менять свои привычки", – обратилась певица в видео. Ольга Бузова предложила всем поклонницам последовать ее примеру.Пока одни пользователи стали хвалить исполнительницу за смелость, другие, наоборот, обрушились на нее с критикой. "Осталось отрекламировать туалетного утенка", "Оля, вы окончательно свихнулись", "Скоро туалетную бумагу начнет рекламировать. Спрос-то падает", "Оля, не опускайся так. Это не твой уровень", – делились своими мыслями комментаторы.Многие поклонники обратили внимание, что инициалы звезды идеально совпали с названием компании: "Прикольное совпадение". На эту деталь также обратил внимание автор Telegram-канала "Только никому". "А как хорошо буквы совпали! Отдельная радость", – написал он.Чуть позже в мессенджере появился скриншот переписки, участники которой обсуждают, какую сумму могла получить исполнительница за сотрудничество. "Контракт (...) очень дорогой – миллион рублей. Поэтому певицы очень охотно соглашаются. Юля (Караулова) тогда получила много денег", – написал пользователь. Тогда его знакомый спросил, какой размер гонорара был у . "Я думаю ей дали больше. Они еще использовали ее песню", – уточнил он. Автор Telegram-канала подытожил, что звезда могла заработать как минимум три миллиона рублей.