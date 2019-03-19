Быстрая реакция спасла жительницу Тулы от серьезных травм - женщина успела увернуться от вылетевшей на тротуар легковушки. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Быстрая реакция спасла жительницу Тулы от серьезных травм — женщина успела увернуться от вылетевшей на тротуар легковушки. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.Авария произошла во второй половине дня 17 марта на углу улиц Ложевой Калинина. На кадрах видно, что причиной столкновения стала попытка владельца ВАЗ-2114 проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Набрать скорость он не успел — в бок легковушки врезалась двигавшаяся наперерез "Приора".От удара "четырнадцатую" развернуло и выбросило на тротуар, при этом она едва не сбила прогуливавшуюся с собакой женщину. Последняя успела отбежать в сторону и тем самым избежать серьезных травм.