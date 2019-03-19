Европейский союз футбольных ассоциаций решил разобраться с лидером итальянского Ювентуса Криштиану Роналду за неподобающее поведение при праздновании гола в ворота мадридского Атлетико в Лиге чемпионов. Португалец дразнил тренера матрасников Диего Симеоне.

Европейский союз футбольных ассоциаций решил разобраться с лидером итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду за неподобающее поведение при праздновании гола в ворота мадридского "Атлетико" в Лиге чемпионов. Португалец дразнил тренера "матрасников" Диего Симеоне.Следует отметить, что начал эту историю именно аргентинский наставник "Атлетико", который после победы своей команды над "Юве" в первом матче (2:0) в порыве страсти схватил себя за пах, после чего был оштрафован УЕФА на 20 тыс. евро.И вот Роналду, который в ответной игре забил три гола и лишил "Атлетико" шансов на продолжение борьбы, в одном из моментов встал в позу, которая была крайне похожа на жестикуляцию Симеоне. Теперь и португальцу грозит штраф или даже дисквалификация.