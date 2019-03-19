Заявивший об отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в тесном контакте с Владимиром Путиным. Во вторник, 19 марта, между ними состоялась телефонная беседа.

Заявивший об отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в тесном контакте с Владимиром Путиным. Во вторник, 19 марта, между ними состоялась телефонная беседа.О переговорах рассказал пресс-секретарь главы российскогогосударства Дмитрий Песков. Сообщается, что беседа состоялась еще до того, какНазарбаев объявил об отставке.Что именно обсуждали два лидера, неизвестно. В Кремле на этотсчет хранят молчание и пока не раскрыли подробности телефонного разговора."Мы не располагаем информацией", – передает слова Пескова .Эксперты гадают о причинах отставки Назарбаева.Высказывается мнение, что она может быть связана с проблемами со здоровьем.По некоторым данным, на протяжении нескольких лет лидерКазахстана боролся с раком простаты. В республике заболевание президентапредпочитали не афишировать.О тяжелом недуге ранее высказывался его бывшийзять, известный политик и дипломат Рахат Алиев. По его словам, главагосударства ездил на лечение в Москву, Париж, Австрию и Гамбург. Болезнь началабеспокоить президента в 2005 году а спустя пару лет усилилась, отмечал Алиев.Об отставке Нурсултан Назарбаев объявил 19 марта. На вершиневласти он находился почти 30 лет, с начала 1990 года, когда возглавил Верховныйсовет Казахской СССР.Несмотря на отставку, Назарбаев продолжит руководитьправящей партией "Нур Отан". Кроме того, он возглавит Советбезопасности республики. Занимать эту должность он может пожизненно.Место ушедшего в отставку временно займет спикерсената парламента республики Касым-Жомар Токаев. Эксперты называют егопророссийским политиком.