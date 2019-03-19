Спортивный журналист заявил, что тренер сборной России Станислав Черчесов зарабатывает на футболистах. Неожиданное заявление Василий Уткин сделал заявление в программе Футбольный клуб.

Спортивный журналист заявил, что тренер сборной России Станислав Черчесов зарабатывает на футболистах. Неожиданное заявление Василий Уткин сделал заявление в программе "Футбольный клуб".Телекомментатор привел историю полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, которого тренировал Станислав Черчесов. По словам журналиста, отец футболиста искал агента и уже вел переговоры с авторитетным агентством, но в последний момент отказался сотрудничать с ним, потому что нашел более достойного представителя – Алана Агузарова.Спустя несколько дней Александр Ташаев оказался в команде, где также были Матье Вальбуэна, Кевин Кураньи и другие. Российский футболист перешел из "Динамо" в "Спартак". "История перехода сопровождалась постоянными вызовами Ташаева в сборную, потом переход состоялся, а в сборной на чемпионате мира Ташаев так и не казался. Ну а чего ж ехать, если продано?", – приводит его слова ."Василий Уткин также отметил, что Алан Агузаров совсем не имеет футбольных связей. Он знаком только с тренером сборной России. Телекомментатор намекнул, что мог открыть собственное футбольное агентство под именем агента.Напомним, недавно сборная России начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы, который пройдет летом 2020 года, передает телеканал "". Как рассказал тренер, игроки прибыли в Новогорск в хорошем настроении. Он уточнил, что Роман Зобнин приехал с травмой сустава кисти, которую он получил во время игры с "Зенитом." Станислав Черчесов выразил надежду, что спортсмен сможет восстановиться в ближайшее время.