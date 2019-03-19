Обнаруженная записка в машине, на которой скрылся подозреваемым в стрельбе в нидерландском Утрехте, позволяет предположить террористический характер инцидента.

Обнаруженная записка в машине, на которой скрылся подозреваемым в стрельбе в нидерландском Утрехте, позволяет предположить террористический характер инцидента, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, по подозрению в нападении полицией был задержан 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш​​​.По предварительным данным, он скрылся с места преступления на автомобиле Renault Clio, который он бросил на одной из улиц города. В машине обнаружена записка, содержание которой изучают специалисты.18 марта в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае. В результате нападения погибли три человека, пятеро получили ранения.По одной из версий, преступник мог совершить вооруженное нападение из-за проблем в семье.