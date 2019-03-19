В центре Москвы - на лавочке у дома 30 по улице Большая Полянка - 19 марта было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа. Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительной информации мужчина покончил с собой.

В центре Москвы — на лавочке у дома 30 по улице Большая Полянка — 19 марта было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительной информации мужчина покончил с собой.Об этом свидетельствуют и кадры с камер видеонаблюдения. У мужчины в руках было оружие — охотничий карабин "Сайга", у тела – большая лужа крови.Телеканалу "360" информированный источник уточнил, что мужчину нашли на лавочке на детской площадке, полицию и скорую вызвали жильцы ближайшего дома.Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в полиции, молодой человек 1996 года рождения оставил предсмертную записку, в которой написал, то ему "тяжело жить".