Депутат Госдумы от фракции Единая Россия, Андрей Барышев внес законопроект, который предлагает возврат сезонных переводов времени на один час в марте и в октябре.

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", Андрей Барышев внес законопроект, который предлагает возврат сезонных переводов времени на один час в марте и в октябре, передает ТАСС.Как говорится в пояснительной записке, законопроект предусматривает ежегодный перевод часов в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад.По словам автора инициативы, проект нацелен на создание эффективного и естественного использования светлого времени суток, а также на реализацию прав граждан РФ на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия спортом.Барышев отметил, что перевод часов повысит качество жизни россиян, их работоспособность и обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток.По словам депутата, в результате принятия закона также уменьшатся расходы населения на оплату электроэнергии, так как в летнее время свет в домах будет включаться на час позже.