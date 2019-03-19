Полиция ищет взрывное устройство, заложенное в европейском квартале Брюсселя. Там находятся здания Еврокомиссии, Совета Евросоюза и Европейского совета. Зона поисков оцеплена.

Полиция ищет взрывное устройство, заложенное в "европейском" квартале Брюсселя.Как сообщает РИА Новости, там находятся здания Еврокомиссии, Совета Евросоюза и Европейского совета. Зона, где ведется поиск бомбы, оцеплена​​​.Почти три года назад — 22 марта 2016 года — в Брюсселе произошли теракты, жертвами которых стали 35 человек. После этого участились сообщения об обнаружении подозрительных свертков в разных концах Бельгии.Накануне в результате стрельбы в нидерландском Утрехте погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Нападавшим оказался 37-летний рецидивист, выходец из Турции Гёкмен Таныш. Полиция не исключает, что нападавший имел террористические цели, но есть версия, что на преступления его толкнули семейные причины. Кроме него были задержаны еще два человека.