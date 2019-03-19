Анализ аварийности за последние шесть лет был проведен с учетом увеличения территории города Москвы...

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проанализировано состояние аварийности в период с 2012 по 2018 годы.Анализ аварийности за последние шесть лет был проведен с учетом увеличения территории города Москвы в 2,5 раза за счет присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов в июле 2012 года.В 2018 году по сравнению с 2012 годом количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди сократилось на 24,8%, количество погибших и раненых в ДТП – на 45 и 26,3 % соответственно.Также зарегистрировано снижение детской смертности в дорожных авариях. Число погибших в ДТП несовершеннолетних сократилось на 58,8%.Стоит отметить снижение основных целевых индикаторов и показателей Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864.Так, снижение социального риска (количество погибших в ДТП людей на 100000 населения) составило 44,97%, снижение транспортного риска (количество погибших в дорожных авариях на 10000 транспортных средств) – на 48,42%.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81