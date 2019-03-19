В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонный перевод часов. Автор документа, депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия"), поясняет свою инициативу необходимостью установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток
В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонный перевод часов. Автор документа, депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия"), поясняет свою инициативу необходимостью установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток.
В пояснительной записке к документу говорится, что его исполнение позволит обеспечить россиян в среднем почти 200 часами дополнительного светлого времени суток.
Документ направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом. Предполагается, что изменения повысят качество жизни россиян.
Стрелки предлагается переводить в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад.