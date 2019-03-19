В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонный перевод часов. Автор документа, депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия"), поясняет свою инициативу необходимостью установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток

В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонный перевод часов. Автор документа, депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия"), поясняет свою инициативу необходимостью установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток.В пояснительной записке к документу говорится, что его исполнение позволит обеспечить россиян в среднем почти 200 часами дополнительного светлого времени суток.Документ направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом. Предполагается, что изменения повысят качество жизни россиян.Стрелки предлагается переводить в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад.