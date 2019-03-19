Виновные лица привлечены к административной ответственности

Виновные лица привлечены к административной ответственностиПрокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды и порядка складирования отходов.Сотрудники ведомства выявили факт организации несанкционированной свалки в Гусь-Хрустальном. Земельный участок на улице Суловской использует предприятие «Спецпредприятие» города не по целевому назначению, на нём размещают твёрдые бытовые отходы.В адрес директора фирмы внесено представление с требованием устранить нарушения и очистить участок от отходов. Несанкционированную свалку ликвидировали.Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.