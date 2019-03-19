Правообладателям причинён ущерб в крупном размере

Правообладателям причинён ущерб в крупном размереРуководителя и технолога камешковского промышленного предприятия по производству автомобильной и иной комплектующей продукции подозревают в незаконном использовании объектов авторского права.Злоумышленники незаконно установили на рабочий компьютер контрафактные экземпляры программ «КОМПАС 3D V 15.2» и «Autodesk-AutoCAD 2015».Для их установки сотрудники использовали специальные программы и компьютерную информацию для взлома средств защиты.Без разрешения правообладателя, в нарушение законодательства об авторских правах они обеспечили запуск и возможность работы компьютерных программ без использования лицензии.Правообладателям причинён ущерб в крупном размере.Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении отдела «К» УМВД России по Владимирской области.