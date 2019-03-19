Правообладателям причинён ущерб в крупном размере
Правообладателям причинён ущерб в крупном размере
Руководителя и технолога камешковского промышленного предприятия по производству автомобильной и иной комплектующей продукции подозревают в незаконном использовании объектов авторского права.
Злоумышленники незаконно установили на рабочий компьютер контрафактные экземпляры программ «КОМПАС 3D V 15.2» и «Autodesk-AutoCAD 2015».
Для их установки сотрудники использовали специальные программы и компьютерную информацию для взлома средств защиты.
Без разрешения правообладателя, в нарушение законодательства об авторских правах они обеспечили запуск и возможность работы компьютерных программ без использования лицензии.
Правообладателям причинён ущерб в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении отдела «К» УМВД России по Владимирской области.