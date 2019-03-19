Свыше 40 школьников казахстанского города Шымкент получили отравление в понедельник в результате утечки природного газа на подстанции. Об этом во вторник сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

Свыше 40 школьников казахстанского города Шымкент получили отравление в понедельник в результате утечки природного газа на подстанции. Об этом во вторник сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.По его словам, ЧП произошло из-за утечки природного газа на распределительной подстанции, которая находилась рядом со школой. В результате дети отравились, их начали привозить в местную больницу с симптомами головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания. Всего было госпитализировано 45 человек, из которых четверо – взрослые, остальные – дети. Всем им оказали помощь, сообщает РИА Новости.