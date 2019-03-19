Кремль будет
вести диалог только с президентом мира на Украине. Президент войны Петр
Порошенко Москве уже не нужен.
Кремль будет
вести диалог только с президентом мира на Украине. Президент войны Петр
Порошенко Москве уже не нужен.
Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы к власти на
Украине в результате выборов пришел президент мира, а не войны, который будет
трезво оценивать реальность. От нового главы государства ждут политической
мудрости и только тогда будут выстаивать
отношения с Незалежной.
В случае
переизбрания Петра на второй срок ничего хорошего не будет, дал
понять Песков. Каши с ним не сварить, подтвердил слова своего шефа
пресс-секретарь. "Президент весьма исчерпывающе охарактеризовал свое
отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним
руководством Украины. Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в
каких-то дополнениях", – отметил представитель Кремля.
Он
также выразил надежду, что на Украине перестанут так болезненно
воспринимать возвращение Крыма в Россию, сообщает телеканал .
Накануне,
18 марта в Крыму прошли торжества по случаю пятой годовщины воссоединения
полуострова с Россией. В них принял участие Владимир Путин. Говоря об
отношениях с нынешней властью на Украине, он даже перешел на мову и посетовал,
что в Киеве, похоже, сошли с ума. "Каши с ними не сварить", – сказал президент.
Тем
временем до президентских выборов на Украине остается менее двух недель, они
намечены на 31 марта. В первой тройке лидеров, судя по данным соцопросов, актер
Владимир Зеленский, президент Петр и лидер партии "Батькивщина" Юлия
Тимошенко. Политологи прогнозируют, что голосование не ограничится одним туром.