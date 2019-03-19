Кремль будет вести диалог только с президентом мира на Украине. Президент войны Петр Порошенко Москве уже не нужен.

Кремль будетвести диалог только с президентом мира на Украине. Президент войны ПетрПорошенко Москве уже не нужен.Пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы к власти наУкраине в результате выборов пришел президент мира, а не войны, который будеттрезво оценивать реальность. От нового главы государства ждут политическоймудрости и только тогда будут выстаиватьотношения с Незалежной.В случаепереизбрания Петра на второй срок ничего хорошего не будет, далпонять Песков. Каши с ним не сварить, подтвердил слова своего шефапресс-секретарь. "Президент весьма исчерпывающе охарактеризовал своеотношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешнимруководством Украины. Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается вкаких-то дополнениях", – отметил представитель Кремля.Онтакже выразил надежду, что на Украине перестанут так болезненновоспринимать возвращение Крыма в Россию, сообщает телеканал .Накануне,18 марта в Крыму прошли торжества по случаю пятой годовщины воссоединенияполуострова с Россией. В них принял участие Владимир Путин. Говоря оботношениях с нынешней властью на Украине, он даже перешел на мову и посетовал,что в Киеве, похоже, сошли с ума. "Каши с ними не сварить", – сказал президент.Темвременем до президентских выборов на Украине остается менее двух недель, онинамечены на 31 марта. В первой тройке лидеров, судя по данным соцопросов, актерВладимир Зеленский, президент Петр и лидер партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко. Политологи прогнозируют, что голосование не ограничится одним туром.