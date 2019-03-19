Злоумышленники, проникнув на территорию автостоянки салона, используя специальное оборудование, похитили новый внедорожник японского производства...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы задержаны трое подозреваемых в краже дорогостоящей иномарки с парковки одного из крупных автомобильных салонов столицы, стоимостью свыше 5 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что злоумышленники, проникнув на территорию автостоянки салона, используя специальное оборудование, похитили новый внедорожник японского производства.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московской области задержаны трое москвичей в возрасте от 42 до 50 лет, которые оказали активное сопротивление сотрудникам полиции и пытались скрыться. По имеющейся информации, двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Похищенный автомобиль обнаружен в частном домостроении одного из подозреваемых и будет возвращен владельцу по окончании предварительного следствия.Следственным отделом УВД по ТинАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999) 010-51-79