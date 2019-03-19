Чтобы снять с себя подозрение, она даже приняла участие в поисках гаджета
Чтобы снять с себя подозрение, она даже приняла участие в поисках гаджета
Жительницу Мурома обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В январе этого года женщина, отдыхая в одном из местных кафе, заметила, что приятель оставил своё имущество без внимания и украла из кармана его куртки мобильный телефон.
Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.
Злоумышленницу задержали. Она признала свою вину, пояснив, что похищенным смартфоном планировала пользоваться сама. Чтобы снять с себя подозрение, она даже приняла участие в поисках гаджета.
Однако девушка так и не сумела разблокировать графический ключ, а затем повредила похищенный телефон и выбросила его на одной из улиц Мурома.
Уголовное дело направлено в суд.