Чтобы снять с себя подозрение, она даже приняла участие в поисках гаджета

Чтобы снять с себя подозрение, она даже приняла участие в поисках гаджетаЖительницу Мурома обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В январе этого года женщина, отдыхая в одном из местных кафе, заметила, что приятель оставил своё имущество без внимания и украла из кармана его куртки мобильный телефон.Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.Злоумышленницу задержали. Она признала свою вину, пояснив, что похищенным смартфоном планировала пользоваться сама. Чтобы снять с себя подозрение, она даже приняла участие в поисках гаджета.Однако девушка так и не сумела разблокировать графический ключ, а затем повредила похищенный телефон и выбросила его на одной из улиц Мурома.Уголовное дело направлено в суд.