Долг превысил 313 тысяч рублей

Долг превысил 313 тысяч рублейВ отношении генерального директора ООО «СТЭМ» в Муроме возбуждено уголовное дело. Его подозревают в полной невыплате зарплаты.В ноябре и декабре 2018 года руководство предприятия не выплатило заработную плату 5 работникам. Долг превысил 313 тысяч рублей.Потерпевшие - молодые женщины, которые воспитывают маленьких детей. Неполучение заработка поставило семьи в затруднительное материальное положение.В конце прошлого года предприятие закрыли. Однако следователь СК России предпримет меры к восстановлению трудовых прав граждан.