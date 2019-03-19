Установлена причастность мужчины к трем эпизодам хищений

Установлена причастность мужчины к трем эпизодам хищенийВ феврале этого года в полицию в Муроме поступили сообщения о хищениях денег из развлекательных автоматов с игрушками. Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что к краже может быть причастен безработный 31-летний житель Нижегородской области. Мужчину задержали, и он во всем признался.Злоумышленник, выбирая время, когда поток покупателей в торговых точках небольшой, повреждал автоматы с игрушками, забирал деньги и скрывался.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.