Девелопер Инград открыл офис продаж жилого комплекса Филатов Луг в Новой Москве. Помещение разделено на четыре зоны: презентационную, шоурумы, места для переговоров, а также open space с рабочими местами менеджеров.

Девелопер "Инград" открыл офис продаж жилого комплекса "Филатов Луг" в Новой Москве. Помещение разделено на четыре зоны: презентационную, шоурумы, места для переговоров, а также open space с рабочими местами менеджеров.Отличительная особенность офиса – декорирование его живымицветами и растениями. Кроме того, стены украшают масштабные постеры, органичновписывающиеся в общую концепцию.На первом этаже здания расположился трехмерный макет. Потенциальныепокупатели квартир в жилом комплексе могут увидеть новостройку в миниатюре.У клиентов появилась возможность оценить архитектуру зданий,благоустройство двора, а также социальную и бытовую инфраструктура и хорошуютранспортную доступность, включая расположенные в непосредственной близостимагистрали, станции метро и автобусные остановки. Кроме того, на первом этажерасположена зона ожидания с детским уголком.На втором этаже покупатели могут оценить варианты отделки ихбудущего жилья и качество материалов. Здесь же можно посмотреть на планировкиквартир, в том числе лоджии, комнаты.Для консультаций и оформления сделок предусмотреныпереговорные комнаты. Так покупатель сможет обсудить все интересующие вопросы,в том числе по ипотечному кредитованию."Филатов Луг" расположен в пяти километрах от МКАДпо Киевскому шоссе. Проектом предусмотрено строительство 10 монолитных домов,включая два сада, паркинг и школу.Девелопер "Инград" специализируется настроительстве в Москве и ближнем Подмосковье. Компанию контролирует концерн"Россиум" Романа Авдеева – главного бенефициара Московскогокредитного банка.