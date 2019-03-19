Девелопер Инград открыл офис продаж жилого комплекса Филатов Луг в Новой Москве. Помещение разделено на четыре зоны: презентационную, шоурумы, места для переговоров, а также open space с рабочими местами менеджеров.
Девелопер "Инград" открыл офис продаж жилого комплекса "Филатов Луг" в Новой Москве. Помещение разделено на четыре зоны: презентационную, шоурумы, места для переговоров, а также open space с рабочими местами менеджеров.
Отличительная особенность офиса – декорирование его живыми
цветами и растениями. Кроме того, стены украшают масштабные постеры, органично
вписывающиеся в общую концепцию.
На первом этаже здания расположился трехмерный макет. Потенциальные
покупатели квартир в жилом комплексе могут увидеть новостройку в миниатюре.
У клиентов появилась возможность оценить архитектуру зданий,
благоустройство двора, а также социальную и бытовую инфраструктура и хорошую
транспортную доступность, включая расположенные в непосредственной близости
магистрали, станции метро и автобусные остановки. Кроме того, на первом этаже
расположена зона ожидания с детским уголком.
На втором этаже покупатели могут оценить варианты отделки их
будущего жилья и качество материалов. Здесь же можно посмотреть на планировки
квартир, в том числе лоджии, комнаты.
Для консультаций и оформления сделок предусмотрены
переговорные комнаты. Так покупатель сможет обсудить все интересующие вопросы,
в том числе по ипотечному кредитованию.
"Филатов Луг" расположен в пяти километрах от МКАД
по Киевскому шоссе. Проектом предусмотрено строительство 10 монолитных домов,
включая два сада, паркинг и школу.
Девелопер "Инград" специализируется на
строительстве в Москве и ближнем Подмосковье. Компанию контролирует концерн
"Россиум" Романа Авдеева – главного бенефициара Московского
кредитного банка.