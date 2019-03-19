Первый в России межвузовский кампус построят в Новосибирске. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск. К середине мая эксперты в деталях проработают структуру проекта: финансовую, управленческую, инфраструктурную, управленческую и образовательную модели.

Первый в России межвузовский кампус построят в Новосибирске. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу областного правительства. К середине мая эксперты в деталях проработают структуру проекта: финансовую, управленческую, инфраструктурную, управленческую и образовательную модели.Новый кампус будет отличать его межвузовский характер. На территории будущего городка планируется размещение студенческих общежитий, образовательных и административных корпусов, инжиниринговых и научно-исследовательских центров, центров прототипирования и бизнес-инкубаторов.Министерство образования региона уже провело опрос тринадцати вузов области. "По результатам анкетирования мы получили примерное видение кого, каким должен быть кампус в плане социальной структуры, площади и формата проживания, социальной структуры, транспортной доступности, лабораторно-производственного обеспечения и рекреационного пространства", — пояснили в пресс-службе правительства.В настоящий момент прорабатываются направления подготовки, которые вузы воплотят в будущем кампусе. Еще один важный вопрос — финансовая реализация проекта. Специалистам предстоит обсудить механизмы ГЧП, возможности привлечения федеральных средств и частного инвестирования."Для того, чтобы выйти с этой инициативой на государственный уровень, нужно еще решить ряд вопросов. Но уже сейчас ясно, что речь об уникальной в своем роде модели межвузовского кампуса, которая поможет региону закрепить свои позиции в развитии научно-образовательного туризма и экспорте образования", — рассказал замгубернатора Андрей Жуков.