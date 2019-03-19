Огонь полностью охватил цех по производству канифоли в Омске. Очевидцы сняли на видео поднимающийся над литейно-механическим заводом столб черного дыма.

Огонь полностью охватил цех по производству канифоли в Омске, сообщили в региональном управлении МЧС. Очевидцы сняли на видео поднимающийся над литейно-механическим заводом столб черного дыма.Пожар вспыхнул около 14 часов (11:00 по Москве) 19 марта в одноэтажном здании на проспекте Губкина. К моменту прибытия пожарных расчетов в огне было около 400 квадратных метров, но позже пламя распространилось по всему цеху, чья площадь составляет 1400 квадратных метров.Как уточняет NGS55, около 15:30 пожар удалось локализовать. На месте работают 75 человек и 20 единиц техники, жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.Столб густого черного дыма виден из многих частей города."На место следует лаборатория для замера предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе", — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.