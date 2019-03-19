Утром 19 марта в квартире жилого дома в подмосковном Чехове семь человек отравились газом. Из-за его утечки пострадали трое детей и четверо взрослых. Все пострадавшие находились в одной квартире. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Утром 19 марта в квартире жилого дома в подмосковном Чехове семь человек отравились газом.Из-за его утечки пострадали трое детей и четверо взрослых, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.Источник уточнил, что все пострадавшие находились в одной квартире. Сейчас им оказывается медицинская помощь, причины и обстоятельства утечки газа уточняются.