Житель Сургута стал фигурантом уголовного дело о хулиганстве, с размахом отметив собственную свадьбу - на парковке в присутствии гостей он открыл стрельбу из автомата. Шумные забавы молодоженов попали в объектив камеры наблюдения.

Житель Сургута стал фигурантом уголовного дело о хулиганстве, с размахом отметив собственную свадьбу — на парковке в присутствии гостей он открыл стрельбу из автомата. Шумные забавы молодоженов попали в объектив камеры наблюдения.Описанные события произошли в минувшие выходные, а полицейских на стоянку у культурного центра вызвали напуганные стрельбой очевидцы. Впрочем, на месте стражи порядка обнаружили только шесть гильз — свадебный кортеж к тому моменту уже уехал. В городе ввели план "Перехват", и вскоре стрелка задержали — им оказался 31-летний местный житель.Торжественные мероприятия продолжились в отделении полиции: мужчина не стал скрывать своих намерений, тем паче в салоне его автомобиля обнаружили охолощенный автомат. Теперь по статье "Хулиганство" ему грозит до пяти лет лишения свободы, а о свадебном путешествии остается только мечтать — суд отпустил его под подписку о невыезде.