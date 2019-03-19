Согласование назначения заместителей Губернатора области исчерпывающе законодательно регламентировано

Согласование назначения заместителей Губернатора области исчерпывающе законодательно регламентировано18 марта в Законодательное Собрание Губернатором внесён проект закона Владимирской области «О порядке согласования Законодательным Собранием Владимирской области назначения на должности первых заместителей Губернатора области, первого заместителя Губернатора области, директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики, заместителей Губернатора области, заместителя Губернатора области, руководителя представительства администрации области при Правительстве Российской Федерации».Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов прокомментировал внесение документа в ЗС:«На самом деле, вся необходимая законодательная база существует. Вне зависимости от наличия или отсутствия того законопроекта, который был внесён Губернатором, на сегодняшний день есть все правовые механизмы, позволяющие нам участвовать в формировании администрации Владимирской области. Есть №184-ФЗ, дающий нам право согласовывать назначение заместителей и первых заместителей Губернатора. Есть Устав Владимирской области и закон «О Законодательном Собрании Владимирской области» - в него внесены соответствующие полномочия Заксобрания и указано, что согласие на назначение на вышеуказанные должности оформляются постановлениями Законодательного Собрания. Порядок согласования также установлен поправками в закон «О Губернаторе и администрации Владимирской области». В частности, там четко написано: «Предложение о согласовании назначения кандидатуры на должность... направляется в Законодательное Собрание Губернатором. Законодательное Собрание рассматривает предложение Губернатора в тридцатидневный срок со дня его поступления».Однако в администрации сочли это недостаточным. Внесение законопроекта - право Губернатора. Мы рассмотрим документ в установленном порядке».