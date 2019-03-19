Злоумышленник предоставил поддельный договор купли-продажи в регистрирующий орган и незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную на 2-ой Филевской улице...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 30-летнего приезжего по подозрению в приобретении права собственности на недвижимость пожилого человека мошенническим путем.В полицию поступило сообщение от 62-летнего мужчины о мошенничестве. Он рассказал, что увидел на интернет-сайте по продаже недвижимости объявление о продаже принадлежащей ему квартиры. Пенсионер незамедлительно обратился в полицию.Материальный ущерб составил не менее 3 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник предоставил поддельный договор купли-продажи в регистрирующий орган и незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную на 2-ой Филевской улице.Следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93