В полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Раменки мужчина закрылся в комнате и угрожает причинить себе вред, если кто-либо войдет...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы спасли 48-летнего мужчину от необдуманного поступка.В полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Раменки мужчина закрылся в комнате и угрожает причинить себе вред, если кто-либо войдет. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции.Прибывшие полицейские во главе с начальником отделения уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы капитаном полиции Иваном Поповым грамотно оценили ситуацию и разработали план помощи гражданину. Стражи порядка, выбрав момент, ворвались в комнату и обезвредили находящегося там мужчину, отобрав у него предмет, похожий на нож.Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы старших сержантов полиции Артема Трехлебова и Анатолия Малютина, а также старших сержантов полиции Василия Сиркина и Ростислава Бердникова в настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожает.Прибывшие медики оказали гражданину помощь и психологическую поддержку.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93